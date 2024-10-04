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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Iron Maiden

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Видео с выступления IRON MAIDEN



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Видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 24 сентября в Osaka-Jo Hall, Osaka, Japan, доступно для просмотра ниже.

IRON MAIDEN Performs вЂњStranger In A Strange LandвЂќ, вЂњThe TrooperвЂќ Live In Osaka; Fan-Filmed Video Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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4 окт 2024
gravitgroove
Вспомнил что-то про Rock in Rio, посмотрев эти записи. Полез смотреть, кто выступал в 2024 пол месяца назад и немного впал недоумение: кто все эти артисты, и почему там полно хип-хопа?! Полез читать комментарии на Тыртрубе. Бразильцы очень недовольны! Это мягко сказано. Им просто навязали все это говно, (извините, но там минимум музыуи, что творения Dr.Dre рядом кажутся симфониями) именно навязывают, продвигают их рынок для хип-хопа новой школы.
Like!1
4 окт 2024
Tom Sawyer
А петарды в стране восходящего солнца запрещены? Не вижу "бдыщ" во время выхода группы на сцену. И так не только в Осаке.
4 окт 2024
Damien
Tom Sawyer, нервировать посетителей мероприятия взрывами петард, по-видимому,категорически запрещено - у них чрезвычайно тонкая и ранимая душевная организация, и всюду террористы мерещатся.
4 окт 2024
D
Don Huan
Брюкинсон здесь напоминает Дока из "Назад в будущее"

просмотров: 298

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