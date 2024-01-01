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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 18
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
*Новое видео LINKIN PARK 15
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Iron Maiden

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Видео полного выступления IRON MAIDEN



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Видео полного выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 26 октября на Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, доступно для просмотра ниже:

“Caught Somewhere In Time"
“Stranger In A Strange Land"
“The Writing On The Wall"
“Days Of Future Past"
“The Time Machine"
“The Prisoner"
“Death Of The Celts"
“Can I Play With Madness"
“Heaven Can Wait"
“Alexander The Great"
“Fear Of The Dark"
“Iron Maiden"

Encore:
“Hell On Earth"
“The Trooper"
“Wasted Years“

IRON MAIDEN's The Future Past World Tour Lands In Toronto; Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming




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