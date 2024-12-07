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Iron Maiden

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|||| 7 дек 2024

Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами



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Nicko McBrain опубликовал следующее сообщение:

«После долгих раздумий, с сожалением и одновременно радостью, я объявляю о своем решении отказаться от тяжелой гастрольной жизни. Сегодня, в субботу, 7 декабря, в Сан-Паулу состоится мой последний концерт с IRON MAIDEN. Я желаю группе больших успехов в дальнейшем.

Однако я останусь членом семьи IRON MAIDEN и буду работать над различными проектами, которые запланировали для меня мои постоянные менеджеры Rod Smallwood и Andy Taylor. Я также буду работать над различными личными проектами и сосредоточусь на своем бизнесе, включая The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, TITANIUM TART и, конечно же, Rock-N-Roll Ribs!

Что я могу сказать? Гастроли с MAIDEN в течение последних 42 лет были невероятным путешествием! Мои преданные фанаты, благодаря вам все это стоит того, и я очень люблю вас! Для моей преданной жены, Ребекки, вы сделали это намного более простым, и я люблю вас! Моим детям, Джастину и Николасу, спасибо за понимание отлучек, и я люблю вас! Моим друзьям, которые всегда рядом со мной, я люблю вас! Моим коллегам по группе, вы сделали эту мечту реальностью, и я люблю вас!

Я смотрю в будущее с большим волнением и надеждой! До скорой встречи, да благословит вас всех Господь, и, конечно же, «Up the Irons!»»

Rod Smallwood: «Nicko, и мы все тебя тоже любим!!! Спасибо тебе за то, что ты был неукротимой силой за барабанной установкой MAIDEN в течение 42 лет и моим другом еще дольше. Я говорю от имени всей группы, что нам будет очень тебя не хватать!

Со времен Rock In Rio в 1985 году у нас особые отношения с Бразилией, поэтому завершить тур перед 90 000 фанатов здесь, в Сан-Паулу, за 2 вечера — это так поэтично, и ты заслуживаешь всех похвал, которые, я уверен, эти чудесные фанаты воздадут тебе за это последнее шоу.

Фантом с нетерпением ждет еще многих лет работы с тобой над проектами, которые ты упомянул, и я уверен, что мы сможем найти еще несколько особенных проектов в кругу семьи MAIDEN и FC!

У нас с группой есть тысяча прекрасных воспоминаний о прошедших 42 годах, отличных концертах, множестве платиновых и золотых дисков и наград, любви фанатов и одной кружке пива по слишком многим поводам! Такая связь навсегда! И, как говорит Steve Harris, «Nicko есть и всегда будет частью семьи MAIDEN».

P.S. MAIDEN всегда найдут своего человека, и наш уже выбранный новый барабанщик будет объявлен в самое ближайшее время».



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8 дек 2024
Corpsegrinder04
Уходит эпоха. 24 года назад помню с воодушевлением заканчивая школу, на первые заработанные бабки покупал с кайфом Virtual xl и Brave new world, а сегодня читая эту новость чувствую себя 40-ка летним предпенсом.
Здоровья мужику.
Like!1
8 дек 2024
gravitgroove
Все в порядке. Достойное решение. Нико позитивный и бодрый духом дядька, и ему кроме долгих лет и пожелать-то больше нечего. Но так-то да, еще одна черточка в уходящей условно классической эпохе.
8 дек 2024
ggg666
Может теперь ровнее будут звучать, и Брюквенсон не так давится будет.
8 дек 2024
a
antoner
Это значит конец мэйден!Нико замена Клайву и больше никого не будет!Спасибо за всё!Время берёт своё!Но группа вне времени!Up the irons!

просмотров: 536

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