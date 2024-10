сегодня



Видео с выступления IRON MAIDEN



Видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось восьмого октября в Kia Forum в рамках тура "The Future Past", доступно для просмотра ниже:



01. Caught Somewhere In Time

02. Stranger In A Strange Land

03. The Writing On The Wall

04. Days Of Future Past

05. The Time Machine

06. The Prisoner

07. Death Of The Celts

08. Can I Play With Madness

09. Heaven Can Wait

10. Alexander The Great

11. Fear Of The Dark

12. Iron Maiden



Encore:



13. Hell On Earth

14. The Trooper

15. Wasted Years







