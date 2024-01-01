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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 21
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Iron Maiden

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16 июл 2024 : 		 Первая встреча вокалистов IRON MAIDEN

17 июн 2024 : 		 Новая книга об IRON MAIDEN выйдет осенью

13 июн 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN сыграет в благотворительном футбольном матче

29 май 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении после инсульта

27 май 2024 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет IRON MAIDEN с оркестром

17 май 2024 : 		 BLAZE BAYLEY о появлении в IRON MAIDEN

14 май 2024 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Демократия в группе? Пфф...»

12 май 2024 : 		 Новое пиво IRON MAIDEN

23 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON об IRON MAIDEN с PAUL'ом DI'ANNO

30 мар 2024 : 		 Почему в IRON MAIDEN так долго не меняется состав?

12 мар 2024 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN с оркестром

26 фев 2024 : 		 Маскот IRON MAIDEN в новой игре

14 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о воссоединении с IRON MAIDEN

11 янв 2024 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN хотел бы попасть с группой в Зал славы рок-н-ролла

17 дек 2023 : 		 DENNIS STRATTON исполняет IRON MAIDEN

8 дек 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта

7 дек 2023 : 		 Новый рекорд IRON MAIDEN

6 дек 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 3000$, любите меня. Тьфу!»

9 ноя 2023 : 		 IRON MAIDEN и Z2 отметят юбилей "Piece Of Mind" шикарным изданием

5 ноя 2023 : 		 Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом

4 ноя 2023 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

23 окт 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Форму вернул процентов на 85–90»

17 окт 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Представьте, люди ходят на наши концерты, чтобы послушать музыку. Странно так думать?»

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

26 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY об участии в IRON MADEN: «Для меня это повод для гордости»

19 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»
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|||| сегодня

Первая встреча вокалистов IRON MAIDEN



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Bruce Dickinson впервые встретился с бывшим вокалистом IRON MAIDEN Paul Di'Anno после своего сольного концерта в Хорватии 13 июля.






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