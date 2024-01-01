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IRON MAIDEN не работают над новой музыкой



В рамках недавней беседы с басистом IRON MAIDEN Steve Harris'ом у него спросили, есть ли на горизонте какая-то новая музыка у коллектива:



«Нет, на данный момент ничего. Ничего в работе нет. Но это не значит, что ничего не будет в будущем. Bruce только что закончил свой сольный тур. Так что он довольно долго занимался этим делом и был занят. Так что пока не знаю. Возможно, мы найдем время, чтобы втиснуть куда-нибудь новый альбом, но наперед загадывать не буду».



О своих планах на остаток года Steve сказал так:



«Следующие четыре месяца я нахожусь в туре вплоть до Рождества. Так что я не совсем понимаю, чем мы будем заниматься после этого. Наверное, мы сделаем перерыв в работе с MAIDEN на некоторое время. На данный момент я не планирую ничего делать с BRITISH LION в начале следующего года. Но если что-то появится, мне будет трудно от этого отказаться. Так что посмотрим».







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