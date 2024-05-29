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Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении после инсульта



В недавнем интервью Baptist Health, Nicko McBrain рассказал о том, как всё случилось в январе 2023 года:



«Это случилось, наверное, около 8, 8:15 утра. Я спал. Я проснулся без четверти девять. И когда я перевернулся, моя рука не двигалась. Я подумал: «Что происходит?» И я поднял руку вверх. Я мог чувствовать - у меня была чувствительность в руке. И я подумал: «И где же покалывание и онемение? Почему моя рука словно заснула?» И я начал сжимать её. А затем я просто отпустил руку, и она сразу упала вниз. И тут я подумал: «Вот дела...»».



Далее Nicko сказал, что не знал, сможет ли он оправиться от инсульта достаточно быстро, чтобы присоединиться к своим коллегам по IRON MAIDEN в туре, который они запланировали на ту весну:



«Я искренне думал, что это конец моей карьеры. Я лежал в кровати и пытался пошевелиться, пошевелить рукой, хотя бы пальцами или чем-то еще, подбодрить свое тело: «Давай, ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать». Потому что мы запланировали этот тур за два года до него. И мы начинали в мае, а репетиции начинались в последнюю неделю апреля. И я подумал: «Что ж, у меня есть три месяца, чтобы проверить, смогу ли я хотя бы снова играть». Но даже когда я просто взял в руки барабанную палочку, оказалось, что я ничего не могу».







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