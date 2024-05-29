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Iron Maiden

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Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении после инсульта



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В недавнем интервью Baptist Health, Nicko McBrain рассказал о том, как всё случилось в январе 2023 года:

«Это случилось, наверное, около 8, 8:15 утра. Я спал. Я проснулся без четверти девять. И когда я перевернулся, моя рука не двигалась. Я подумал: «Что происходит?» И я поднял руку вверх. Я мог чувствовать - у меня была чувствительность в руке. И я подумал: «И где же покалывание и онемение? Почему моя рука словно заснула?» И я начал сжимать её. А затем я просто отпустил руку, и она сразу упала вниз. И тут я подумал: «Вот дела...»».

Далее Nicko сказал, что не знал, сможет ли он оправиться от инсульта достаточно быстро, чтобы присоединиться к своим коллегам по IRON MAIDEN в туре, который они запланировали на ту весну:

«Я искренне думал, что это конец моей карьеры. Я лежал в кровати и пытался пошевелиться, пошевелить рукой, хотя бы пальцами или чем-то еще, подбодрить свое тело: «Давай, ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать». Потому что мы запланировали этот тур за два года до него. И мы начинали в мае, а репетиции начинались в последнюю неделю апреля. И я подумал: «Что ж, у меня есть три месяца, чтобы проверить, смогу ли я хотя бы снова играть». Но даже когда я просто взял в руки барабанную палочку, оказалось, что я ничего не могу».




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29 май 2024
WahrandPhain
это и есть конец карьеры, Нико. Твой ливер уже подает тебе звоночки. Но вы ж все рак-звезды, ваша мечта - умереть прям на концерте. Выбор каждого, никого не осуждаю, но лично я бы занялся чем-то более спокойным на его месте, всему своё время. Его время -как ударника - прошло.
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29 май 2024
gravitgroove
WahrandPhain, по факту - да, но есть люди, которые продолжают бороться за свое место на сцене (или где-то еще), ибо не представляют себя в ином амплуа. Отстукивать он еще способен, благо, Maiden не ультра техничная скоростная группа. Но визуально, конечно, это не совсем круто, когда старик носится по сцене и исполняет априори молодежный репертуар.
29 май 2024
Corpsegrinder04
Я думаю это тот случай, когда мужику работа действительно в радость, в кайф итд итп.
Одно дело, когда всю жизнь с отвращением с работы на работу прыгать, выкруживать копеечные зарплаты, жить там от получки до получки и прочие прелести, что быстрее бы сдохнуть и не видеть этого дерьма.
Совсем другое когда вот так кайфуешь на сцене, играя то, что нравится , а потом ещё к тебе толпы фанатов бегут и смотрят как на Боженьку.
Бабки я думаю он уже заработал на старость себе. А тут, по сути как наркотик. Слава, Сцена, Фанаты, трудно с этим расставаться, тем более когда этим занимался всю жизнь. Это как футболёры профессиональные или хоккеисты, которые всю свою сознательную жизнь варятся в одном котле, живут по одному графику , по расписанию - и впадают в жуткую депрессуху после окончания карьеры. Хотя кажись - пол жизни впереди после 35 лет.
МакБрайн - ещё бодрячком держится. На Синнера посмотрите в последнем клипе PRIMAL FEAR - Another Hero.
Там просто овощ еле живой после инсульта+ковид. И то за жизнь цепляется.
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