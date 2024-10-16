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*Новое видео DREAM THEATER 26
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 15
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Iron Maiden

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Любимая песня гитариста IRON MAIDEN из нынешнего тура



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Adrian Smith в видео, опубликованном IRON MAIDEN, ответил на вопрос, какая в нынешнем туре у него любимая песня:

«Моей любимой песней в туре «The Future Past» оказалась... Вау, это был один из моих любимых туров, потому что я получил много возможностей для самовыражения в своей игре на гитаре — у меня много соло, много разных песен в туре. Так что, вау... «The Writing On The Wall» — хорошая песня. Мне она нравится. Когда ты играешь этот начальный аккорд, простой аккорд на гитаре, на акустике, в зале становится тихо, и они как будто спрашивают: «Что будет дальше?». Мне это нравится. И мне нравится эта пауза. Так что эту песню всегда приятно играть. И она дает мне немного больше свободы, потому что она не такая бешеная по темпу. У меня появляется больше пространства для того, чтобы вложить в нее больше чувств. Так что мне нравится эта песня».




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16 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Последняя же, ведь после неё можно пойти домой смотреть Женщину-полицейского пока глаза не слипнуться.

просмотров: 293

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