Любимая песня гитариста IRON MAIDEN из нынешнего тура



Adrian Smith в видео, опубликованном IRON MAIDEN, ответил на вопрос, какая в нынешнем туре у него любимая песня:



«Моей любимой песней в туре «The Future Past» оказалась... Вау, это был один из моих любимых туров, потому что я получил много возможностей для самовыражения в своей игре на гитаре — у меня много соло, много разных песен в туре. Так что, вау... «The Writing On The Wall» — хорошая песня. Мне она нравится. Когда ты играешь этот начальный аккорд, простой аккорд на гитаре, на акустике, в зале становится тихо, и они как будто спрашивают: «Что будет дальше?». Мне это нравится. И мне нравится эта пауза. Так что эту песню всегда приятно играть. И она дает мне немного больше свободы, потому что она не такая бешеная по темпу. У меня появляется больше пространства для того, чтобы вложить в нее больше чувств. Так что мне нравится эта песня».





