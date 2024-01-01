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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Iron Maiden

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Новые винилы IRON MAIDEN выйдут осенью



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IRON MAIDEN 15 ноября выпустит два специальных виниловых издания. В честь 40-летия эпохального альбома IRON MAIDEN «Powerslave» будет выпущено новое издание - первый в истории группы диск с зоотропными изображениями, с уникальным зоотропным оформлением и ремастированным в 2015 году аудиозаписью альбома. Оригинальная обложка была расширена и содержит новые иллюстрации и эксклюзивные примечания к альбому «Powerslave At 40» от основателя группы Steve Harris. Второй пластинкой станет альбом "Somewhere In Time", выпущенный на специальном желтом виниле.

Introducing the Powerslave 40th anniversary Zoetrope vinyl!




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