Новые винилы IRON MAIDEN выйдут осенью



IRON MAIDEN 15 ноября выпустит два специальных виниловых издания. В честь 40-летия эпохального альбома IRON MAIDEN «Powerslave» будет выпущено новое издание - первый в истории группы диск с зоотропными изображениями, с уникальным зоотропным оформлением и ремастированным в 2015 году аудиозаписью альбома. Оригинальная обложка была расширена и содержит новые иллюстрации и эксклюзивные примечания к альбому «Powerslave At 40» от основателя группы Steve Harris. Второй пластинкой станет альбом "Somewhere In Time", выпущенный на специальном желтом виниле.





Introducing the Powerslave 40th anniversary Zoetrope vinyl!



Released on Nov 15th.



Pre-order here - https://t.co/E1hEFfZqmS #IronMaiden #Powerslave pic.twitter.com/I6Vh5lnh8y — Iron Maiden (@IronMaiden) September 10, 2024 Introducing the Powerslave 40th anniversary Zoetrope vinyl!





