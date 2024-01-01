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Iron Maiden

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|||| 6 ноя 2024

Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог больше петь»



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Bruce Dickinson в недавнем интервью обсудил принципы группы, которые заключаются в независимости и искренности, отказе следовать трендам или поддаваться коммерческому давлению:

«Мы — аутсайдеры в музыкальной индустрии во многих смыслах. Существуют разные группы. Они могут вам нравиться, могут не нравиться, они могут быть успешными или не успешными. Но IRON MAIDEN — это нечто большее, чем просто группа. Это составляющая жизненного существования огромного количества людей, невероятного количества людей из самых разных слоёв общества — от генеральных директоров до людей с особыми потребностями — я имею в виду всю гамму — и все, кажется, нашли для себя что-то в этой группе. И я не анализирую этот факт и не подвергаю его сомнению. Это просто есть. И это сочетание того, кем мы являемся, когда собираемся вместе.

Это странная химия, в каком-то смысле рукотворная. Потому что, например, я бы никогда не встретил Steve'a и Dave'a в обычной жизни, если бы они не решили: "Нам нужен вокалист для IRON MAIDEN". И теперь нас объединяет IRON MAIDEN, эта музыка. И, конечно же, мы все узнали друг друга в процессе. И одна из причин, по которой, как мне кажется, группа выжила, заключается в том, что за эти годы мы вросли друг в друга в личном плане, но в то же время музыка всегда остаётся священной».

О важности сохранения целостности и аутентичности музыки MAIDEN:

«Когда у меня обнаружили рак горла [десять лет назад], последнее, о чём я думал: "Смогу ли я когда-нибудь снова петь?" Первое, о чём я подумал: "Пройду ли я через это и останусь ли жив?" Мысли были вовсе не о пении. Я подумал: "Что ж, мы проясним этот вопрос, когда я покончу с раком, и попытаюсь петь вновь". И я был вполне готов смириться с тем, что, возможно, я больше не смогу петь в IRON MAIDEN. Может быть, я смогу петь, может быть, я смогу вокализировать, я смогу петь по-другому, но если я не смогу петь так, как и должен петь в IRON MAIDEN, тогда я помогу им найти себе отличную замену. Потому что музыка священна».

О "рукотворных" взаимоотношених в IRON MAIDEN:

«Они были "рукотворными" только в том смысле, что мы не все выросли на одной улице. И вообще группы, которые растут на одной улице, или семьи, которые играют вместе в группе, обычно плохо ладят. Я знаю, что OASIS недавно снова собрались, но Боже мой, насколько же это было сложно. Два брата... Так что мы все объединяем усилия, но музыка — это единственная точка соприкосновения, которая важнее всего для всех нас. Если бы я не мог петь, если бы я не мог делать то, что я делаю сейчас, эффективно, я бы первым сказал: "Знаете что? Пришло время уйти из IRON MAIDEN и заняться чем-то другим". Собирать полки или что-то в этом роде. Потому что я слишком гордый, чтобы выходить на сцену и...

На днях я разговаривал с фанатом, и он сказал: "Здорово, что вы всё ещё вместе". Я ответил: "Да, мы всё ещё вместе, потому что мы сильны, и музыка всё ещё так же хороша, если не лучше в некоторых отношениях, чем 20 или 30 лет назад».




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