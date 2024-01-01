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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 39
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 17
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Iron Maiden

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26 сен 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Не люблю я крупные СМИ»

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19 сен 2024 : 		 Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае

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15 сен 2024 : 		 Новый фигурки IRON MAIDEN

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7 сен 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

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Дебютный альбом IRON MAIDEN вновь попал в чарты



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Вслед за известиями о смерти Пола Ди'Анно, дебютная пластинка IRON MAIDEN впервые попала в официальные британские чарты по скачиваниям и заняла 65 место в списке Official Album Downloads.

IRON MAIDENвЂ™s Debut Album Hitting UK Charts For The First Time Following Death Of PAUL DIвЂ™ANNO




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