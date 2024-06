сегодня



Новая книга об IRON MAIDEN выйдет осенью



28 октября Martin Popoff выпустит в издательстве Schiffer Publishing новую книгу об IRON MAIDEN — "Hallowed Be Thy Name: The Iron Maiden Bible". Лимитированное Beast Edition издание выйдет тиражом в 666 копий по цене в 250 долларов.







+0 -0



просмотров: 173