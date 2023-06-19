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Вокалист IRON MAIDEN: «Я не хочу в Зал славы рок-н-ролла»
В новом интервью для The Telegraph вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson в очередной раз заявил, что не заинтересован в том, чтобы его включили в Зал славы рок-н-ролла:
«Я не хочу в Зал славы рок-н-ролла. Потому что мы ещё живы.
Некоторые люди ощущают активную угрозу со стороны металла. Не из-за характера музыки, а из-за того, что она не соответствует их представлениям о том, какой должна быть поп-музыка, а именно: поп-музыка одноразовая, дорогуша. Так вот, мы не делаем одноразовую поп-музыку».
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Я точно знаю - хочешь, хочешь, но молчишь (c)