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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN: «Я не хочу в Зал славы рок-н-ролла»



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В новом интервью для The Telegraph вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson в очередной раз заявил, что не заинтересован в том, чтобы его включили в Зал славы рок-н-ролла:

«Я не хочу в Зал славы рок-н-ролла. Потому что мы ещё живы.

Некоторые люди ощущают активную угрозу со стороны металла. Не из-за характера музыки, а из-за того, что она не соответствует их представлениям о том, какой должна быть поп-музыка, а именно: поп-музыка одноразовая, дорогуша. Так вот, мы не делаем одноразовую поп-музыку».




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19 июн 2023
resurgamresponses
хм чтот в этом есть
19 июн 2023
YNWA
Хочешь, хочешь, я знаю - хочешь,
Я точно знаю - хочешь, хочешь, но молчишь (c)
Like!1
19 июн 2023
R
Rutger
Зря болтает, придется ведь переобуваться со словами "Всегда мечтал, большая честь"
Like!1
19 июн 2023
S
Sw0Rn
Ну просто тру, настоящий тру, базара ноль
19 июн 2023
P
Paffoss
Эта новость такая топовая, что попала в раздел о других IRON MAIDEN))))

просмотров: 775

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