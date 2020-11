сегодня



ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»



ACE FREHLEY недавно был гостем The Disc Dive и поговорил об альбомах "Love Gun", "Alive II", "Dynasty", "Unmasked" и "Music From The Elder". В частности, про альбом "Unmasked" 1980 года он сказал:



«В большинстве песен того времени, что я сочинял, я и играл на басу. Вспоминая об этом, я думаю, что Gene был несколько недоволен тем, что я даже не спрашивал его, а просто говорил: "Я буду играть на басу в этом треке, я написал партию баса, и я буду играть". Я никогда не давал ему ни шанса на свою басовую партию. В тот момент я был весьма настойчив в том, чтобы всё звучало так, как мне хотелось. Как бы то ни было, похоже, что всё работало».







+4 -4



( 2 ) просмотров: 837