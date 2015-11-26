Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AC/DC 83
*Видео с текстом от ACCEPT 42
*Умер Кен Хенсли 36
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 33
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH

11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур

21 май 2020 : 		 Гитарист KISS продает дом

19 май 2020 : 		 Закулисное видео от KISS

14 май 2020 : 		 KISS хотят собрать постеры

12 май 2020 : 		 KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне

27 апр 2020 : 		 Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»

19 апр 2020 : 		 Вокалист KISS — о поляризации в американских СМИ

11 апр 2020 : 		 KISS выпустили специальную футболку

10 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

10 апр 2020 : 		 Бывший гитарист KISS побирается

7 апр 2020 : 		 Пазлы KISS и DEF LEPPARD выйдут весной

26 мар 2020 : 		 TOMMY THAYER не знает, что будет делать после финального шоу KISS

16 мар 2020 : 		 Сотрудничество KISS и MARVEL

13 мар 2020 : 		 KISS перенесли часть концертов
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»



*
zoom
*
* *
ACE FREHLEY недавно был гостем The Disc Dive и поговорил об альбомах "Love Gun", "Alive II", "Dynasty", "Unmasked" и "Music From The Elder". В частности, про альбом "Unmasked" 1980 года он сказал:

«В большинстве песен того времени, что я сочинял, я и играл на басу. Вспоминая об этом, я думаю, что Gene был несколько недоволен тем, что я даже не спрашивал его, а просто говорил: "Я буду играть на басу в этом треке, я написал партию баса, и я буду играть". Я никогда не давал ему ни шанса на свою басовую партию. В тот момент я был весьма настойчив в том, чтобы всё звучало так, как мне хотелось. Как бы то ни было, похоже, что всё работало».

ACE FREHLEY Looks Back On KISS' Unmasked Album -



Like!+4Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


7 ноя 2020, 10:41		Может ты на басу и играл, но Джин это всё потом запатентовал.

timekiller61


7 ноя 2020, 11:43		Ну поэтому и был послан этим Хаимом Вицем....


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 837

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом