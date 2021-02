GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"

сегодня



Gene Simmons в рамках недавнего интервью Guitar World рассказал о прохладно принятом критиками и публикой альбоме KISS 1981 года "Music From The Elder":



«Это было время перемен. Многие группы пытались понять, кто они такие, и мы не были исключением. Если ты делаешь одно и то же постоянно, ты думаешь как в той песне Пегги Ли: "Это всё, что есть?". Мы пытались дурачиться над некоторыми треками, такими как "Great Expectations" [поёт припев фальцетом].



Время от времени мы пробовали немного нестандартные треки. "I Was Wade For Lovin' You" был настоящим экспериментом. Мы не были танцевальной группой, но очевидно, это хорошо сработало по всему миру. Мы не возвращались к подобному, потому что уже сделали это.



Время от времени мы выпускали баллады вроде "Beth". Но начало 80-х было временем перемен. Люди не могли понять, что происходит. Это было до того, как появились глэм-команды, BON JOVI и WARRANT; это было движение, когда парни в группах выглядели сексуальнее своих подружек. И на нас это тоже повлияло, не обольщайтесь.



Вот почему нужно с уважением относиться к группам, которые никогда не менялись. IRON MAIDEN, AC/DC, METALLICA... Им просто плевать, что происходит вокруг них. Нужно снять шляпу перед теми, кто просто говорит: "Мы вот такие! Мы верим в это, но у группы есть кое-что из музыки, что не попадает на наши пластинки".



Музыка лучше всего подаётся горячей, но разнообразной. Если ты продолжаешь есть одно и то же постоянно, я думаю, тебе становится скучно. "Music From 'The Elder'" — это был наш шанс показать, что мы можем делать другие вещи, и понять, что мы ни к чему не привязаны. Но вскоре после этого в рамках одного-двух альбомов мы вернулись к своим истокам и сделали "Creatures Of The Night"».



После своего релиза в ноябре 1981 года "Music From 'The Elder'" был плохо принят как поклонниками KISS, так и широкой публикой. К тому времени, когда наступил 1982 год, альбом по сути уже считался коммерчески провальным. Ну а KISS уже были готовы двигаться дальше.

















