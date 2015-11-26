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Kiss

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GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»



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GENE SIMMONS в рамках ответов на вопросы поклонников, принимавших участие в Kiss Kruise X, сказал:

«Мы совершили одну большую ошибку — одну. Была группа под названием VAN HALEN. У них был контракт с Man Of A Thousand Faces Inc. Было записано 24-трековое демо. Они владели ими, были подписаны, счастливы и хотели подписать контракт с нами, а мы отказались».

В разговор вступил Stanley:

«И слава Богу. Причина, по которой мы сказали "нет", заключается в том, что часть "joie de vivre" в характере Джина, что означает "любовь к жизни", выражается в том, что он любит смотреть и заниматься разными вещами. И иногда приходится сдерживать его, особенно подобное приходилось делать в начале карьеры группы, когда участие в других проектах могло навредить нам самим. Вы не могли слушать VAN HALEN и не думать, что они великолепны. И Билл это знал. Я был с Gene'ом, когда он впервые увидел VAN HALEN в Starwood. Но идея управлять или продюсировать группы, когда мы действительно были ещё в начале нашей карьеры, была чем-то таким... Этот шаг называется самосохранением».

GENE SIMMONS Says Not Working With VAN HALEN Was KISS





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