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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
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Kiss

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|||| 14 дек 2023

ACE FREHLEY: «Аватары KISS — это какая-то хрень!»



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ACE FREHLEY в интервью Rock Antenne спросили, рад ли он, что KISS всё, на что он ответил:

«Я рад, что всё закончилось, потому что меня больше не будут сравнивать с ними... Но я не понимаю, что за аватары они собираются сделать. Я только вчера вечером видел кое-что из этого на YouTube. Это выглядело так, словно рассчитано на детей. И это не рок-н-ролл. Я выхожу на сцену без бэк-треков, подключаю свой усилитель, подключаю гитару к Marshall и начинаю. И всё. Так было и так будет всегда».

На вопрос о том, смотрел ли он последнее шоу KISS в Интернете, Ace ответил:

«Я посмотрел на YouTube видео с концерта в Индианаполисе [из тура "End Of The Road"], и я не впечатлён. Но это я. Tommy Thayer — неплохой гитарист. Просто он более механистичен, чем я. Никто не может скопировать мои соло так, как играю их я, потому что я неряшлив, и никто не может двигаться так, как я. Никто. И я удивлён, что фанаты купились на этого музыканта, потому что я знаю, что в течение нескольких лет, когда Tommy уже был в группе, люди даже не знали, что это не я. Мне часто звонили и спрашивали: "KISS играют в городе. Можешь достать мне билеты?" Я отвечал: "Я больше не в группе". А они такие: "Ты уже не в составе?!" Потому что, когда я ушёл во второй раз, они не стали выпускать громкий пресс-релиз. Они словно замели историю под ковер и просто провели реорганизацию. Но в последнем туре, который я провёл с KISS, Tommy Thayer приносил мне сэндвичи, он был тур-менеджером и мальчиком на побегушках. Но он неплохой гитарист. Я вообще-то дружу с ним, да и со всеми ребятами в группе. Я дружу с Eric'ом Singer'ом [барабанщиком KISS]. Мы с Gene'ом очень близки. Когда он презентовал свои встречи с поклонниками "Vault Experience", я отправился с ним в тур. Я ездил с ним в Австралию. До того, как мы стали по-настоящему знаменитыми, мы с ним жили вместе в одной комнате. Так что Gene испытывает ко мне симпатию!»




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