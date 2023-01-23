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Kiss

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|||| 23 янв 2023

Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»



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В новом интервью с музыкальным редактором развлекательного отдела Yahoo! Линдси Паркер фронтмену группы KISS Paul'y Stanley был задан вопрос о том, планирует ли он и его коллеги по коллективу сделать что-нибудь особенное в честь 50-летия группы, на что он ответил:

«Тот факт, что мы не только выжили, но и процветаем, уже сам по себе особенный. Ничего сверх этого делать не нужно. Я в восторге от того, что мы всё ещё в строю. Я в восторге от того, что фанаты всё ещё с нами. Фанаты, кажется, в восторге от того, что мы продолжаем деятельность.

Мы подходим к концу прощального тура, так сказать. Мы знаем, когда и где мы заканчиваем. Вот и всё».

Stanley также коснулся того факта, что тур "End Of The Road" первоначально должен был завершиться 17 июля 2021 года в Нью-Йорке, но затем был продлён по крайней мере до конца 2023 года. Турне было объявлено в сентябре 2018 года после исполнения KISS классической песни "Detroit Rock City" на шоу "America's Got Talent". Paul сказал:

«Кажется, этот тур будет продолжаться вечно. Это потому, что мы потеряли два года из-за COVID. Люди говорят: "Боже мой. Этот тур..." Ну, да, два года не в счёт. И мир большой. Я думал, что мы закончили с некоторыми странами, но фанаты и промоутеры хотели, чтобы мы вернулись. Так что у нас ещё есть шоу.

Конец уже близок — даже ближе, чем некоторые думают. Но мы сделаем объявление об этом в недалёком будущем».

На вопрос о том, закончится ли прощальный тур KISS выступлением группы в Норвегии 15 июля, как указано на официальном сайте KISS, Paul ответил:

«Для нас было бы логично отыграть в Штатах, и я думаю, что было бы логично закончить там, где мы начали [вероятно, он намекает на то, что последний концерт состоится в Нью-Йорке]».

На вопрос о том, будет ли для него эмоциональным выступление на последнем концерте KISS, Paul ответил:

«Больше, чем я могу себе представить. Наверняка мы будем плакать.

Вы должны помнить, что мы с Gene'ом [Simmons'ом, басистом/вокалистом KISS] начинали, когда мне было 17, а ему 20–21. Прошло уже 50 лет. Мы прожили довольно интересную жизнь, у нас есть семьи, дети и огромные продажи в плане альбомов и концертов. Так что это часть нашей сущности — это важная часть нашей жизни. Так что, последнее шоу очень важно. И всё будет мощнее, чем мы думаем. И мы знаем, что это заденет нас за живое».

На вопрос, действительно ли последний концерт тура KISS "End Of The Road" станет последним выступлением группы, или в будущем возможны разовые концерты или концертная программа в Лас-Вегасе, Stanley ответил:

«Я не могу сказать точно. Но это последние регулярные выступления или гастроли.

Просто настал момент. Это занятие отнимает много времени. И физически изнурительно делать то, что мы делаем. Чёрт, если бы я мог выходить на сцену в джинсах и футболке, мы бы легко просуществовали еще 10–15 лет. Но то, что мы делаем — это совершенно иной вид спорта. Я имею в виду, мы как спортсмены: мы бегаем по сцене с 15–20 килограммами снаряжения, и невозможно заниматься этим так долго. Так что мы не похожи на другие группы.

Итак, будут ли у нас ещё шоу или разовые выступления? Я понятия не имею. Но мы решили, что дни гастролей и подобных шоу закончились».




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23 янв 2023
Klawd Air
Что ж, кажется они скоро начнут выступать в джинсах и футболке.

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