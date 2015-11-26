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Видео с выступления KISS



Группа KISS опубликовала видео с выступления в Mohegan Sun (Анкасвилл, штат Коннектикут), состоявшегося 24 марта. Видео исполнения песни "Black Diamond" доступно для просмотра ниже.











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