сегодня



Видео с выступления KISS



Видео с выступления KISS в Лондоне пятого июля, доступно для просмотра ниже:



01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. War Machine

05. Heaven's On Fire

06. I Love It Loud

07. Say Yeah

08. Cold Gin

09. Guitar Solo

10. Lick It Up

11. Makin' Love

12. Calling Dr. Love

13. Psycho Circus

14. Drum Solo

15. 100,000 Years

16. Bass Solo

17. God Of Thunder

18. Love Gun

19. Black Diamond



Encore:



20. Beth

21. I Was Made For Lovin' You

22. Rock And Roll All Nite







+0 -0



просмотров: 126

