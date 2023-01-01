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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
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Kiss

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Видео с выступления KISS



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Видео с выступления KISS в Лондоне пятого июля, доступно для просмотра ниже:

01. Detroit Rock City
02. Shout It Out Loud
03. Deuce
04. War Machine
05. Heaven's On Fire
06. I Love It Loud
07. Say Yeah
08. Cold Gin
09. Guitar Solo
10. Lick It Up
11. Makin' Love
12. Calling Dr. Love
13. Psycho Circus
14. Drum Solo
15. 100,000 Years
16. Bass Solo
17. God Of Thunder
18. Love Gun
19. Black Diamond

Encore:

20. Beth
21. I Was Made For Lovin' You
22. Rock And Roll All Nite




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