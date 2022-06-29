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Kiss

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KISS перепутали Австралию и Австрию



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KISS подверглись насмешкам в Интернете после того, как после концерта в Вене логотип группы был показан с эмблемой австралийского флага.

По окончании концерта KISS в Wiener Stadthalle в воскресенье (26 июня), когда фанаты покидали арену, на экране появилась фраза "KISS LOVES YOU VIENNA". Однако на логотипе KISS был изображён австралийский флаг, а не флаг Австрии, столицей которой является Вена. Фанат KISS Бен Нгуен поделился в Твиттере фотографией неловкой ошибки, на которой изображены Юнион Джек и звёзды, представляющие флаг Австралии, и подписал:

«Вчера вечером KISS играли в Австрии», а также эмодзи с изображением австралийского флага.

По данным Today Times Live, девять тысяч фанатов KISS, присутствовавших на концерте, разразились смехом, когда сообщение появилось в заключительные минуты концерта.

Один австрийский фанат позже написал в Твиттере: «Американцы и география!»

Представители KISS пока никак не отреагировали на эту ошибку.

Kiss played in Austria last night рџ‡¦рџ‡є pic.twitter.com/XAvaXfRGqh



Lol at your crew confusing Austria and Australia pic.twitter.com/HtGDhsaV7U



Ui, da haben KISS wohl eins zu wenig runter gescrollt bei den LГ¤ndern. pic.twitter.com/WZO7lK1z1O






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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29 июн 2022
G
Gleb Monster
да ладно, это же классический анекдот.
100% не баг, а фича
29 июн 2022
gravitgroove
Не они первые
29 июн 2022
rassol
"А какая разница?" (цэ)

просмотров: 565

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