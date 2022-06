сегодня



KISS перепутали Австралию и Австрию



KISS подверглись насмешкам в Интернете после того, как после концерта в Вене логотип группы был показан с эмблемой австралийского флага.



По окончании концерта KISS в Wiener Stadthalle в воскресенье (26 июня), когда фанаты покидали арену, на экране появилась фраза "KISS LOVES YOU VIENNA". Однако на логотипе KISS был изображён австралийский флаг, а не флаг Австрии, столицей которой является Вена. Фанат KISS Бен Нгуен поделился в Твиттере фотографией неловкой ошибки, на которой изображены Юнион Джек и звёзды, представляющие флаг Австралии, и подписал:



«Вчера вечером KISS играли в Австрии», а также эмодзи с изображением австралийского флага.



По данным Today Times Live, девять тысяч фанатов KISS, присутствовавших на концерте, разразились смехом, когда сообщение появилось в заключительные минуты концерта.



Один австрийский фанат позже написал в Твиттере: «Американцы и география!»



Представители KISS пока никак не отреагировали на эту ошибку.









Kiss played in Austria last night 🇦🇺 pic.twitter.com/XAvaXfRGqh







Lol at your crew confusing Austria and Australia pic.twitter.com/HtGDhsaV7U







Ui, da haben KISS wohl eins zu wenig runter gescrollt bei den Ländern. pic.twitter.com/WZO7lK1z1O





