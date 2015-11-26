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DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS



Басист KISS Gene Simmons вновь коснулся ситуации с DAVID'ом LEE ROTH'ом и ответил на вопрос, пытался ли он с ним связаться в последнее время:



«Нет. Я пытался связаться с ним. Я не смог... У меня никогда не было контактной информации Dave'а, но исторически сложилось так, что я тот парень, который изначально вывел их на первый план — подписал с ними контракт, выпустил 24-трековое демо. И мне рассказывали, что именно так они получили контракт с Warners. Я никогда не просил ни цента. Всё это было из моего кармана, и я простил им всё, что они должны были мне по контракту. Я просто разорвал контракт и сказал: "Да благословит вас Бог"».



Что касается вопроса о том, покинул ли David тур KISS или это KISS отстранили его от участия в последних концертах, Gene ответил следующее:



«Ни то, ни другое. Тур закончился из-за COVID — мы все разъехались по домам — а потом у всех были разные планы. Мы не знали, когда снова отправимся в турне, и поэтому решили на этот раз снова поехать с [Дэвидом] Гарибальди».







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