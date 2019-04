сегодня



Гитарист KISS рассказал о своём пути к славе



Гитарист/вокалист KISS Paul Stanley дал интервью Дэну Ратеру для программы The Big Interview, в котором рассказал о своём пути к славе и о том, как слава повлияла на его взгляды на жизнь:



«Я стремился к славе, чтобы компенсировать незащищённость. У меня была так называемая микротия, когда у тебя практически нет уха… Я не был социально адаптирован, и когда у вас есть какой-то физический изъян, который отличает вас от других людей, это делает вас объектом пристального внимания и иногда насмешек.



Мне повезло, что ко мне пришёл успех, и понял, что это ничего не меняет… Я решил, что потрачу свою жизнь или время на исследование себя и буду пытаться сделать себя лучше… Я был благословлён быть частью идеи стать такой группой, которую никто никогда не видел, и это привело меня к тому курсу, которому я следую и по сей день. Куда он меня ведет — одному Богу известно».



KISS поделились профессиональными кадрами из тура "End Of The Road", в том числе с концерта, состоявшегося 11-го апреля на Амали-Арене, Тампа, Флорида.

























