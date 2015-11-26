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Kiss

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1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

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25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

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7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

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31 окт 2018 : 		 VINNIE VINCENT исполняет KISS

29 окт 2018 : 		 KISS приедут в Россию летом

22 окт 2018 : 		 KISS расширят сет-лист для прощального тура

18 окт 2018 : 		 Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"

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2 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»

27 сен 2018 : 		 Трибьют KISS будет переиздан

25 сен 2018 : 		 KISS едут в прощальный тур

19 сен 2018 : 		 KISS выступят в финале "America's Got Talent"

8 авг 2018 : 		 Бывший гитарист KISS хочет запатентовать "Vinnie Vincent's Kiss"
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Участники KISS о шатдауне



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Музыканты KISS Paul Stanley и Gene Simmons недавно объявили, что все сотрудники Администрации транспортной безопасности США (TSA) могут бесплатно питаться в их ресторанах Rock & Brews во время остановки в деятельности правительства, ставшей самой длинной в истории США. Политический тупик привёл к тому, что около 800 000 федеральных работников не получили зарплату — хотя тысячи государственных служащих должны продолжать работать.

Сотрудники TSA могут выбрать сэндвич со свининой или клубничный салат.

В интервью CNN Paul высказал своё отношение к этой ситуации:

«Очевидно, что всё это очень непростая ситуация, ведь у людей ипотечные кредиты, и им нужно выискивать средства на то, чтобы прокормить своих детей. Это просто ужасно.

Крис Уоллес на Fox сказал вчера [вице-президенту] Майку Пенсу, что он считает, что правительство должно быть открытым, и что это просто рычаги давления. Проблема в том, что когда вы используете правительство и останавливаете его работу... Кто тогда правительство? Правительство народа, из народа и для народа. Кому ты причиняешь неудобства? Ты причиняешь его людям. Это именно те люди, которые делают эту страну такой, какая она есть, и видеть их в этом ужасном положении... Каждый — не только я, не только Rock & Brews — каждый может что-то сделать.

Возможность что-то давать на безвозмездной основе — это дар людям, которые также отдают. Так что все не могут дать одинаково, но я всегда говорю: "Не давайте, пока не будет больно. Ты даёшь, пока не почувствуешь себя хорошо". Помогая людям, ты чувствуешь себя лучше. Это люди, которые нам помогают».

Отвечая на вопрос о своём личном мнении о нынешнем состоянии правительства США Stanley сказал:

«Я думаю, что, опять же, люди должны отложить свою политическую принадлежность в сторону, а приоритетом должно быть возвращение людей к работе, выплате заработной платы, а уже потом давайте найдём решение. У меня, конечно же, есть своя точка зрения, но я не собираюсь её озвучивать, потому что я рок-н-рольщик, и я знаю, как себя вести».

В своем выступлении в прайм-тайм в начале этого месяца президент Дональд Трамп сказал, что стена вдоль южной границы является ключом к национальной безопасности, поскольку он призвал законодателей финансировать её и прекратить частичное блокирование правительства. Демократы назвали идею физического барьера через всю границу дорогой и неэффективной, и заявили, что решением проблемы может быть увеличение количества персонала и совершенствования технологий обнаружения.



KISS




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