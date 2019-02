сегодня



Прощальное турне KISS "End Of The Road" может принести 200 миллионов долларов, заявил GENE SIMMONS



Басист/вокалист KISS Gene Simmons считает, что прощальный тур группы, получивший название "End Of The Road", принесёт порядка 200 миллионов долларов.



Турне началось 31 января в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, и, как ожидается, продлится два-три года и охватит весь мир.



На вопрос The Wall Street Journal в новом интервью, сколько денег он лично заработает на этом туре, Gene сказал: «Давайте просто скажем, что мы с Paul'ом [Stanley, сооснователем KISS] партнёры, а все остальные работают на организацию. Всем очень хорошо платят. Я не хочу приводить цифры, но это будет тур на 150 или 200 миллионов долларов, не считая вспомогательные услуги, лицензирование, сувенирную продукцию и тому подобное. Само собой разумеется, что мы также нанимаем ветеранов в наши рестораны и другие места, занимаемся благотворительностью и тому подобное. Но как же неловко перед каждым шоу, когда я держу чек и говорю: "Смотри, какой я хороший парень?"»



Simmons, которому в августе исполнится 70 лет, сказал, что причина, по которой он всё ещё гастролирует по прошествии стольких лет, заключается в том, чтобы «зарабатывать больше денег. И мы гребём бабло лопатой, и я рад об этом говорить, — сказал он. — Парень, который выигрывает в лотерею, подскакивает, подбегает ко всем и говорит: "Боже мой! Я только что получил 100 миллионов долларов" — и все аплодируют. Но парень, который работает ради этого и зарабатывает 100 миллионов долларов, — о, да он просто хвастун! Вашу мать, я заработал эти деньги, я заслуживаю похвалу большую, чем парень, который гулял и ничего не сделал, чтобы выиграть в лотерею. Так что я гастролирую, и я много работаю. У нас есть сеть ресторанов, и у меня есть конопляная компания, и безалкогольные напитки — Moneybag Sodas — и есть много вещей, которые люди не могут осознать. Ты жив, пока твоё сердце бьётся, так продолжай зарабатывать больше денег».



Концерт в Ванкувере посетила аудитория в количестве 13 373 человека с доходом за шоу в 1 551 414 долларов, согласно Boxscore от Billboard.



Согласно Pollstar, KISS сообщили о продаже 1 292 121 билета и общей сумме выручки более 61,6 млн долларов США в 2000 году, когда состоялся первый прощальный тур группы. По данным Pollstar, тогда состоялись 127 концертов, и на протяжении большей части этого периода KISS держали цены на билеты в диапазоне от 35 до 85 долларов.



KISS заняли 79-е место в рейтинге Top 200 North American Tours на конец 2016 года, получив $15,4 млн и реализовав 233 262 билета за год.



Хотя Simmons недавно признал, что «зарабатывает миллионы каждый год в течение более 40 лет», он сказал в интервью для BBC News в 2015 году, что не перестанет искать способы стать ещё богаче:



«Жизнь — это бизнес, и я подхожу к жизни так же, как и акулы: они должны продолжать двигаться, иначе утонут. Я никогда не перестану охотиться за деньгами, мне всегда будет мало».











