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Kiss

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Менеджер KISS — о финальном концерте



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У Doc'а McGhee спросили, выйдут ли на финальном шоу KISS на сцену Ace (Frehley), Peter (Criss) или Bruce (Kulick), на что он ответил:

«Честно говоря, я не знаю. Можно пригласить их, но они могут не прийти. Они могут прийти, могут не прийти, и мы можем их не приглашать. Мы говорили с ними об этом. Ну, мы не общаемся с Peter'ом, но мы общаемся с Асе'ом. Мы не разговаривали с Peter'ом уже очень давно. Но знаете что? Они были частью этой группы, они помогли её основать, и они должны быть частью её конца. Они начали это, так что в какой-то мере они должны быть в состоянии разделить этот блистательный момент перед уходом. Теперь, независимо от того, произойдёт это или нет, вы не сможете собрать шесть парней в гриме. Этого не произойдёт».

KISS Manager DOC McGHEE On Band's Final Show -




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