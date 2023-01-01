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Менеджер KISS: «Конец в этом году»



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Менеджер KISS Doc McGhee заявил, что заключительный концерт тура "End Of The Road" обязательно состоится в этом году.

KISS начали свой прощальный тур в январе 2019 года, но были вынуждены приостановить его в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В беседе с "Podcast Rock City" Док сказал:

«Дата и место последнего шоу тура "End Of The Road" будут окончательно определены в ближайшие несколько дней, и мы сделаем объявление, вероятно, в ближайшие дни.

KISS всегда была группой, которая ездила туда, куда большинство групп не приезжало. Мы играем в каждом городе... Назовите любой — мы там играли. Так что мы всегда отправляемся туда, где есть люди. Причина, по которой мы продолжаем этот последний тур, заключается в том, что пандемия помешала нам закончить. А ещё люди хотели нас увидеть. Но мы должны были закончить тур в какой-то момент, и это произойдёт в этом году».

На вопрос о возможности продолжения деятельности KISS без основателей — Paul'a Stanley и Gene'a Simmons'a — Doc ответил:

«Сейчас много разговоров о всякого рода вещах. И никто не знает, что произойдёт в будущем. Поэтому мы решили, что сделаем это так, как будто это конец KISS в том виде, в котором мы их знаем. И что бы ни появилось дальше — технологии и всё остальное, мы рассмотрим это. Будут ли при этом Gene и Paul в гриме? Нет. Это я вам точно могу сказать. Они завершат деятельность после финального шоу, которое будет очень сложным и эмоциональным для них после 50 лет работы. И им это нравится.

Многие мои группы — большинство моих групп — говорят: "Я ненавижу это. Я больше не хочу этого. Я не хочу этим заниматься. Это чушь". Но не в случае с Paul'ом и Gene'ом. Им это нравится. Они наслаждаются этим. Мы отлично проводим время в дороге. Так что всё это из серии: "Почему мы заканчиваем деятельность?" А мы заканчиваем, потому что сейчас самое время закончить. Вот и всё — 50 лет KISS. И пусть они переходят к следующей фазе, чем бы они ни хотели заниматься, будь то Gene в бизнесе или страна, названная в его честь, — Мир Gene'a Simmons'a. Мы не знаем, как у него всё сложится. А у Paul'a есть семья. У него трое детей — вообще-то у него четверо детей, но в его доме живут трое.

Мы открыты для предложений. Люди подбрасывают нам идеи, а мы их рассматриваем. Но на самом деле это должно быть потрясающе. Мы не ведёмся на всякие заманухи, хотя некоторые люди нас самих могут посчитать заманухой. Но мы на них не ведёмся. Мы не делали NFT, потому что мы не верили в это. Мы не верили, что люди это будет интересно. И подобное не должно было быть долговременным.

Мне нравится планировать на годы вперёд, я не люблю ставить планы на ближайшие дни. Так что мы собираемся закончить с этим и посмотреть, что произойдёт в метавселенной и в мире вещей, которые могут вернуться, и смогут ли люди по-другому воспринимать KISS.

Для меня KISS больше похожи на Marvel. С KISS могут произойти самые разные вещи, и, вероятно, произойдут. Так что это совершенно новый рубеж, начиная с 24-го года».




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