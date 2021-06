сегодня



Концертный релиз KISS выйдет на виниле



Пятого ноября Townsend Music на голубом виниле выпустят релиз концерта KISS "Rockin' At The Ritz", запись которого состоялась на выступлении в клубе с одноимённым названием двенадцатого августа 1988 года.



Трек-лист:



Side One

Intro

"Deuce"

"Love Gun"

"Fits Like A Glove"

"Heaven's On Fire"

"Cold Gin"



Side Two

"Black Diamond"

"Bang Bang You"

"No No No"

"Firehouse"

"Crazy Crazy Nights"



Side Three

"Calling Dr Love"

"War Machine"

"Reason To Live"

"Tears Are Falling"

"I Love It Loud"



Side Four

"Strutter"

"Shout It Out Loud"

"Lick It Up"

"Rock And Roll All Nite"

"Detroit Rock City"







