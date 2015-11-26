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Kiss

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Концертный релиз KISS выйдет на виниле



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Пятого ноября Townsend Music на голубом виниле выпустят релиз концерта KISS "Rockin' At The Ritz", запись которого состоялась на выступлении в клубе с одноимённым названием двенадцатого августа 1988 года.

Трек-лист:

Side One
Intro
"Deuce"
"Love Gun"
"Fits Like A Glove"
"Heaven's On Fire"
"Cold Gin"

Side Two
"Black Diamond"
"Bang Bang You"
"No No No"
"Firehouse"
"Crazy Crazy Nights"

Side Three
"Calling Dr Love"
"War Machine"
"Reason To Live"
"Tears Are Falling"
"I Love It Loud"

Side Four
"Strutter"
"Shout It Out Loud"
"Lick It Up"
"Rock And Roll All Nite"
"Detroit Rock City"

KISS - Rockin' At The Ritz Live Recording To Be Released On Limited Edition Blue Double Vinyl



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