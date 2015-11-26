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Kiss

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Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы



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В новом интервью для программы WFSB "Better Connecticut" басист/вокалист KISS Gene Simmons рассказал, как группа придумала своё название почти пять десятилетий назад:

«Я не умел водить машину в 20 лет — я начал водить только в 34 года, потому что в Нью-Йорке можно было просто брать такси, а Paul [Stanley, фронтмен KISS] ездил на своём побитом "Мустанге" или чём-то в этом роде. Я и, насколько я помню, Peter [Criss, барабанщик KISS] или Ace [Frehley, гитарист KISS] сидели на заднем сиденье машины. И мы пытались придумать название. Я сказал: "Почему бы нам не назвать группу словом, начинающимся на "F", которое нельзя произносить на сцене?" И первый альбом мог бы называться "It", как "F It". Второй альбом мог бы называться "You", как "F You". А третий альбом мог бы называться "Us", как "F Us". "Да, круто. Как насчёт этого?" И мы начали смеяться. И я не знаю, был он серьёзен или нет, но Paul сказал: "Да, давайте назовём себя KISS". А мы: "Эй, эй, эй! Что ты сказал?" И мы сразу же всё поняли. Всё, что происходило, происходило естественно. Не было никаких маркетинговых компаний. Мы даже не знали, что это такое. Поцелуй — да, все на Земле знают, что это такое. Это универсальное слово — поцелуй смерти, поцелуй жизни и всё такое. Так что всё было правильно».

Stanley предложил свою версию того, как KISS придумали своё название, в интервью австралийскому The Project в марте 2021 года:

«Я думал, что это должно быть что-то знакомое, независимо от того, откуда вы родом. Это должно быть такое название, когда на такое слово вы скажете: "О, я слышал о KISS". А ещё у него много разных значений — страстный поцелуй, поцелуй смерти, что угодно. Так что это было слово, которое, я думаю, можно было интерпретировать как угодно. И я считаю, это сработало, верно? Мы здесь сколько уже? 48 лет — что-то в этом роде. Но кто считает?"

Ранее сообщалось, что Stanley — урождённый Stanley Harvey Eisen — придумал название KISS после того, как Criss упомянул, что он был в группе под названием LIPS. В 1972 году Stanley и Simmons основали группу WICKED LESTER, которая позже стала KISS.

GENE SIMMONS: How PAUL STANLEY Came Up With KISS Band Name





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