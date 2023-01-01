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Гитарист KISS о последнем концерте группы: «Это был потрясающий вечер»



Гитарист KISS Tommy Thayer рассказал о последнем выступлении группы, которое состоялось 2 декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке. В коротком интервью Эллисон Хагендорф для PPV.com он сказал:



«Я считаю, что это был потрясающий вечер. У меня отличные впечатления. Это праздник. Но самое главное, это вечер Gene'a [Simmons'a, басиста/вокалиста KISS] и Paul'a [Stanley, гитариста/вокалиста KISS]. Это их детище на протяжении 50 лет, и я думаю, что все это почувствовали. Конечно, это KISS и всё такое, но сегодня речь идёт о Gene'e и Paul'e. Это их бис и их вечер».



Thayer сказал, что в конце вечера его охватили эмоции:



«Я видел многих людей со слезами на глазах. Боже, я видел Sebastian'a Bach'a (бывшего вокалиста SKID ROW примерно на десятом ряду в зале. Он плакал от счастья. Но это очень эмоциональный вечер. Ведь KISS были большой частью жизни каждого человека на протяжении почти 50 лет. Это очень эмоциональный и важный момент».







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