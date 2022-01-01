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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 23
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 21
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*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 23
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 21
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Kiss

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19 апр 2022 : 		 Е-байки от KISS!

14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

4 апр 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет летом

30 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS

16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

14 фев 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

13 фев 2022 : 		 Новые фигурки KISS

26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19

25 окт 2021 : 		 Демо "Detroit Rock City"

18 окт 2021 : 		 Басиста KISS чуть не уронили

8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике
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|||| сегодня

Е-байки от KISS!



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Австралийский производитель электрических велосипедов Vallkree объединился с KISS для создания двух моделей — детали доступны на The Scrambler и The Drifter.

KISS x Vallkree - Limited Edition E-Bikes Available In Drifter And Scrambler Models




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