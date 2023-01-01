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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
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Kiss

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ACE FREHLEY не верит в конец KISS



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В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" у ACE'a FREHLEY спросили, какие ощущения он испытывает от кончины KISS, на что он ответил:

«Честно говоря, я не очень верю, что они заканчивают свою гастрольную карьеру. Сколько раз они говорили, что уйдут на покой? Сколько раз полдюжины групп говорили, что уйдут на покой, и всё равно возвращались? Лично я не знаю, какие у них планы».

На вопрос о том, испытывает ли он лично какие-либо эмоции по поводу прекращения существования KISS как гастролирующей структуры, Frehley ответил:

«Нисколько. Я очень рад, что не участвую в этом. Прошлым вечером я просмотрел видео с концерта KISS в Индианаполисе из нынешнего тура на YouTube от начала до конца. У них было 10 комментариев и, может быть, пара тысяч просмотров, но если сравнивать с тем, что я делаю сейчас, их потуги в подмётки не годятся.

Наверное, им лучше уйти на покой, и, надеюсь, мне больше не придётся слушать, как они меня унижают».

Кроме того, он отметил, что не будет выступать в качестве особого гостя на концертах в Madison Square Garden:

«Послушайте, если Gene [Simmons, басист/вокалист KISS] позвонит мне и предложит миллион долларов, чтобы я приехал и сыграл пару песен, я, конечно, приеду. Но я очень сомневаюсь, что это произойдёт, потому что в основном руководит группой Paul [Stanley, гитарист/вокалист KISS], и он уже сделал заявление, что если я и Peter [Criss, оригинальный барабанщик KISS] выйдем на сцену, мы испортим их выступление, — ирония судьбы».

На вопрос о том, что побудило его посмотреть в Интернете полное выступление KISS в рамках текущего тура группы, он ответил:

«Я зашёл на YouTube, чтобы узнать, насколько хорошо принимают мой новый сингл, а он идёт на ура. А потом мне стало любопытно, и я щёлкнул на выступление KISS в Индианаполисе. И, по-моему, у них было 10 комментариев, 2000 просмотров или что-то в этом роде. И это помогло мне понять, как работает карма, понимаете?»




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