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Kiss

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Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»



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Гитарист KISS Tommy Thayer был гостем программы "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown", в ходе которой рассказал о том, как узнал, что у него есть дочь:

«Я узнал, что у меня есть дочь, прошлым летом. Я долгое время в браке, и у нас не было никаких детей, так что я думал, что подобное мне не дано. Но благодаря [ДНК-тестированию] 23andMe мой троюродный брат контактировал с Сиеррой. И ей 31 год. Так что всё случилось в 1989 году.

Это просто невероятно. Это как благословение. И она просто прекрасная девочка — очень искренняя и милая. Это просто невероятное событие в моей жизни. Это лучшее, что случилось за очень долгий период времени, зуб даю».

На вопрос о том, когда она узнала, что он её отец, Tommy ответил:

«Мы пока этого не выяснили. И я думаю, что она была ещё больше удивлена этому факту, чем я. "Твой отец Tommy бла-бла-бла". Так что это всё просто прекрасная история!»

KISS Guitarist TOMMY THAYER: How I Found Out I Have 31-Year-Old Daughter





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


7 апр 2021, 14:20		Интересно, сколько таких по Америке раскидано, живущих и не знающих, что их папа - Винс Нил/Джин Симмонс/Брет Майклз и т.п.

Санчез


7 апр 2021, 14:38		Tomahawk, поди вся америка так усеяна


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