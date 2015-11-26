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Гитарист KISS : «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»



Гитарист KISS Tommy Thayer был гостем программы "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown", в ходе которой рассказал о том, как узнал, что у него есть дочь:



«Я узнал, что у меня есть дочь, прошлым летом. Я долгое время в браке, и у нас не было никаких детей, так что я думал, что подобное мне не дано. Но благодаря [ДНК-тестированию] 23andMe мой троюродный брат контактировал с Сиеррой. И ей 31 год. Так что всё случилось в 1989 году.



Это просто невероятно. Это как благословение. И она просто прекрасная девочка — очень искренняя и милая. Это просто невероятное событие в моей жизни. Это лучшее, что случилось за очень долгий период времени, зуб даю».



На вопрос о том, когда она узнала, что он её отец, Tommy ответил:



«Мы пока этого не выяснили. И я думаю, что она была ещё больше удивлена этому факту, чем я. "Твой отец Tommy бла-бла-бла". Так что это всё просто прекрасная история!»







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