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Видео полного выступления KISS



Видео полного выступления KISS, которое состоялось в Будапеште, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Detroit Rock City"

"Shout It Out Loud"

"Deuce"

"War Machine"

"Heaven's On Fire"

"I Love It Loud"

"Say Yeah"

"Cold Gin"

- Tommy Thayer guitar solo -

"Lick It Up"

"Calling Dr. Love"

"Tears Are Falling"

"Psycho Circus"

- drum solo -

"100,000 Years"

- bass solo -

"God Of Thunder"

"Love Gun"

"I Was Made For Lovin' You"

"Black Diamond"







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