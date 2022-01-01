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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 19
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 16
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Kiss

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19 июл 2022 : 		 Видео полного выступления KISS

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29 июн 2022 : 		 KISS перепутали Австралию и Австрию

27 июн 2022 : 		 Новый релиз KISS выйдет осенью

26 июн 2022 : 		 Менеджер KISS — о финальном концерте

26 июн 2022 : 		 Видео с саундчека KISS

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления KISS

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9 июн 2022 : 		 KISS опять подловили

7 июн 2022 : 		 KISS в Дортмунде

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30 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»

28 апр 2022 : 		 KISS в Аргентине

20 апр 2022 : 		 KISS отыграли первое шоу в 2022 году

19 апр 2022 : 		 Е-байки от KISS!

14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

4 апр 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет летом

30 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS

16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

14 фев 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

13 фев 2022 : 		 Новые фигурки KISS

26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»
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Видео полного выступления KISS



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Видео полного выступления KISS, которое состоялось в Будапеште, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Detroit Rock City"
"Shout It Out Loud"
"Deuce"
"War Machine"
"Heaven's On Fire"
"I Love It Loud"
"Say Yeah"
"Cold Gin"
- Tommy Thayer guitar solo -  
"Lick It Up"
"Calling Dr. Love"
"Tears Are Falling"
"Psycho Circus"
- drum solo - 
"100,000 Years"
- bass solo -
"God Of Thunder"
"Love Gun"
"I Was Made For Lovin' You"
"Black Diamond"

KISS - Fan-Filmed Video Of Entire Budapest Show Streaming




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