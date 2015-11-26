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Kiss

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Фронтмен KISS вновь высказался об участии бывших в прощальном туре



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Фронтмен KISS Paul Stanley в очередной раз заявил, что не против того, чтобы участники оригинального состава Ace Frehley и Peter Criss появились в качестве гостей во время прощального тура "End Of The Road".

На вопрос в недавнем интервью немецкому Rock Antenne, есть ли у него новая информация о возможности участия Frehley и Criss'a в каком-либо из шоу на "End Of The Road", Stanley ответил:

«У меня её нет. Это действительно праздник KISS, а не какого-либо состава группы. И хотя я скажу, что KISS не существовали бы без Ace'a и Peter'a в самом начале, я также могу сказать, что KISS не существовали бы с Ace'ом и Peter'ом в группе сегодня. Так что, несмотря на это, это праздник группы, и что случится, то случится. У меня нет никакого желания игнорировать их или не допустить их участия. Но я не думаю об этом по ночам. И если этому суждено случиться, это произойдёт».

Когда Stanley спросили, что он будет чувствовать, когда придёт время в последний раз выйти на сцену с KISS, он сказал:

«Я думаю, это будет ошеломляюще. Я думаю, это будет очень эмоционально. Даже за последние десять лет, когда мы выступали с концертами, бывали моменты, когда у меня вставал комок в горле или наворачивались слёзы на глаза, потому что то, чего мы достигли, и то, как мы повлияли на людей, намного превосходит всё, что я мог себе представить. Когда ты видишь, как родители приводят своих детей, чтобы те испытали то, что испытали они, это выходит за рамки рок-группы. Это феномен. Рок-группы делают музыку, а феномены влияют на общество. Это не может не радовать меня. Так что идея финального шоу является монументальной. Я уверен, что это повлияет на нас больше, чем мы думаем».

KISS





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