GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»



GENE SIMMONS дал большое интервью журналу Rock Candy, в рамках которого остановился на взаимоотношениях с Ace'ом Frehley и Peter'ом Criss'ом:



«Однажды Асе сказал нам: "Я не могу приехать сегодня, ребята. У меня игра в карты". Что мы должны были делать? Ответом было то, что мы нашли других людей. И как у Асе'a, у Peter'a были свои демоны. Мы все понимаем или, по крайней мере, подозреваем, что наркотики и алкоголь могут сделать с вами. Но хочется думать, что люди, которые вас окружают, не дадут вам пойти по этому пути. Или, по крайней мере, не дадут вам сделать много. С ним этого не произошло. Мы держались, сколько могли, но дошло до того, что он стал саботировать деятельность группы. Мы втроём — я, Paul и Ace — проголосовали за то, чтобы убрать Peter'a из KISS».



Группа наняла барабанщика Eric'a Carr'a, чтобы заменить Criss'а на концептуальном альбоме 1981 года "Music From The Elder", но этот кардинальный отказ от привычного музыкального направления не оправдал себя и стал коммерческим провалом.



Gene объяснил:



«К чести Ace'a, он всё время говорил, что записывать альбом типа "Music From The Elder" — не лучшая идея. Он продолжал твердить: "Слушай, я не хочу заниматься этой ерундой. Мы должны оставаться рок-группой". Вспоминая об этом, могу сказать, что Ace был совершенно прав. Но самой большой проблемой Асе'a были наркотическая зависимость и алкоголь. К тому моменту он был уже не в себе. Было слишком много наркотиков и слишком много алкоголя, и это довело его до точки невозврата. Предположение о том, что Ace покинул KISS только из-за "The Elder", не соответствует действительности».







