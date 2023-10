сегодня



Вдова техника KISS подала на группу в суд



Как сообщает Rolling Stone, семья бывшего гитарного техника группы KISS Фрэнсиса Стюбера, умершего в 2021 году от COVID-19 во время тура "End Of The Road", подала иск о причинении смерти по неосторожности. В качестве ответчиков были названы основатели KISS Gene Simmons и Paul Stanley, их менеджер Doc McGhee, промоутер тура Live Nation, а также сеть отелей Marriott International.



Стюбер работал во всех сольных турах KISS и Stanley, а также на разовых выступлениях с 2002 года до своей смерти в октябре 2021 года. Он даже выходил на сцену вместе с группой в эпизоде "Gene Simmons Family Jewels", где KISS выступали перед военнослужащими, и присутствовал во время записи сольного альбома Stanley "Live To Win" 2006 года. Стюбер также работал за сценой с HEART, THE OFFSPRING и Kevin'ом Cronin'ом из REO SPEEDWAGON.



Вдова Фрэнсиса и несколько членов её семьи подали иск в Лос-Анджелес, заявив о халатности и причинении смерти по неосторожности. В иске сказано:



«В результате созданного ответчиками опасного состояния покойный получил фатальные повреждения, а истцы понесли убытки, включая, в частности, расходы на похороны и погребение, пожизненное лишение товарищества, ласки, утешения, общества, комфорта, помощи, услуг, финансовых вложений и моральной поддержки покойного в размере, который будет определён в ходе судебного разбирательства».



Семья Стюбера утверждает:



«Несоблюдение или отсутствие адекватной политики или процедур в отношении COVID-19 привело к вспышке COVID-19 среди участников группы и гастрольного персонала.



Ответчики и каждый из них, действуя и/или бездействуя, нарушили свои обязательства перед истцами, проявив халатность при организации, эксплуатации, проверке, надзоре, управлении и контроле тура The End of the Road Tour, что в конечном итоге привело к смерти Стюбера».



Через несколько дней после его смерти группа KISS отвергла обвинения в небрежном соблюдении протоколов COVID-19 во время американского турне "End Of The Road". Участники KISS выступили с заявлением в свою защиту после того, как в журнале Rolling Stone команда их техников предположила, что причиной смерти Стюбера стало отсутствие протоколов COVID, применявшихся во время тура. Стюбер умер от коронавируса в своём гостиничном номере в Детройте 17 октября, всего через два дня после того, как был помещен на карантин. Ему было 53 года.



В заявлении KISS было сказано:



«Мы потрясены потерей Фрэнсиса, он был нашим другом и коллегой на протяжении 20 лет, и заменить его невозможно. Миллионы людей потеряли кого-то особенного из-за этого ужасного вируса, и мы призываем всех пройти вакцинацию. Пожалуйста, защитите себя и своих близких.



В нашем мировом турне "End Of The Road" абсолютно точно соблюдались протоколы безопасности COVID, которые соответствовали, а чаще всего и превосходили федеральные, государственные и местные нормы. Но в конечном счёте это всё ещё глобальная пандемия, и не существует надёжного способа провести турне без некоторого элемента риска».



Заявление KISS было сделано в ответ на комментарии нескольких участников команды, в которых они рассказали об отсутствии протоколов COVID, применяемых во время тура. Один из участников команды на условиях анонимности сказал Rolling Stone:



«Я не мог поверить в то, насколько опасно это было, и что мы всё ещё работаем. Мы были недовольны в течение нескольких недель, а когда Фрэн умер, я подумал: "Вы, наверное, издеваетесь"».



Участники команды утверждали, что в туре не были приняты достаточно строгие меры безопасности, в том числе не проводилось регулярное тестирование всех участников. Кроме того, некоторые участники команды якобы маскировали свои болезни и/или подделывали прививочные карты.



Один из техников заявил:



«Каждый день во время выступлений нас не проверяли. И здесь столько неизвестных. Неужели мы распространили болезнь? Неужели мы распространяли эту инфекцию от города к городу? Ужасно, что Фрэн сдал анализы, и ужасно, если это наш протокол только для гастролей. Это будет нормой — держать кого-то в отеле? А если кто-то умрет, то "ну что ж, давайте возьмём следующего?"».



Менеджер по продакшну KISS Robert Long подтвердил, что ежедневное тестирование не проводилось, но настаивает на том, что он не препятствовал тестированию:



«Я никогда не говорил никому, что мы не хотим их тестировать. Если вам нужен был тест, мы его предоставляли. Если вы хотели пройти тестирование, если вы чувствовали симптомы, если вы думали, что кто-то может быть болен, пожалуйста, поднимите руку. У нас были термометры в каждом автобусе, листы для записи температуры каждое утро, коробки для масок и дезинфицирующие средства повсюду. Люди проходили тестирование каждый день, мы регулярно заказывали анализы. Я не собираюсь не проверять людей, я отношусь к этому серьезно».









