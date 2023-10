сегодня



PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»



Во время беседы с "The Project" фронтмен KISS Paul Stanley рассказал о прощальном туре группы "End Of The Road", который должен завершиться в начале декабря в Нью-Йорке:



«Это интересно, потому что теперь мы видим конец тура. Когда мы начали планировать этот тур, это было, наверное, около пяти лет назад, потом началась пандемия, и мы потеряли несколько лет. Мы дали 250 концертов в рамках тура "End Of The Road", потому что это длинная дорога, и организаторы продолжали прокладывать новые пути. Но для нас это конец. И умом мы понимаем, что не можем продолжать в том же духе. Нам уже за 70, трудно поверить. Но для нас наступил момент, когда мы поняли, что не можем заниматься этим бесконечно. Мы всё ещё находимся на пике своей игры. И сейчас самое время сделать круг победы и выйти на сцену с гордо поднятой головой, сказать всем спасибо и организовать шоу, которое действительно отражает нас и отдаёт дань уважения не только нам, но и поклонникам».







