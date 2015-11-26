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Kiss

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17 июн 2021 : 		 У бывшего клавишника KISS рак

17 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS вновь высказался об участии бывших в прощальном туре

16 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY доволен нынешним составом KISS: «Мы всегда на высоте»

15 июн 2021 : 		 Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы

15 июн 2021 : 		 Видео с выступления KISS

9 июн 2021 : 		 VINNIE VINCENT мог вернуться в KISS

4 июн 2021 : 		 Вокалист KISS — о байопике

31 май 2021 : 		 PAUL STANLEY помнит критическую статью 47-летней давности

28 май 2021 : 		 Новые комиксы от KISS

26 май 2021 : 		 Трейлер документального фильма о KISS

20 май 2021 : 		 KISS анонсировали даты европейского тура

17 май 2021 : 		 GENE SIMMONS вспомнил первую встречу с гитаристом AC/DC: «У него не было передних зубов»

17 май 2021 : 		 Менеджер KISS — об участии бывших

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист KISS продает тексты

12 май 2021 : 		 KISS выступят на TRIBECA FESTIVAL

28 апр 2021 : 		 Фильм-биография KISS выйдет на Netflix

27 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза KISS

27 апр 2021 : 		 Стань демоном KISS

7 апр 2021 : 		 Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»

1 апр 2021 : 		 Выходит джин KISS

27 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

25 мар 2021 : 		 Почему KISS именно KISS?

23 мар 2021 : 		 Видео с выступления KISS 1995 года

20 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS

18 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о "Revenge"

16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»
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У бывшего клавишника KISS рак



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Бывший клавишник KISS Gary Corbett борется с очень агрессивной формой рака легких, метастазы которого распространились на его мозг и бедро. Сбор средств открыт по этому адресу.

Как известно многим поклонникам, у большинства музыкантов нет медицинской страховки, а если и есть, то не очень качественная. Из-за расходов на лечение Gary находится на грани потери своего дома, а медицинские счета накапливаются вместе со всеми остальными. Он завершил серию лучевой терапии, проходит агрессивную серию химио- и иммунотерапии и вскоре должен приступить к когнитивной и трудовой терапии. Gary и его жена Lenora в отчаянии. Они не могут позволить себе оплачивать его лечение, а прекращать его совсем не вариант. Вот здесь-то и нужна ваша помощь: эти деньги помогут оплатить его непомерные медицинские расходы, а также оплатить счета и ипотеку, пока он справится со своей болезнью и пройдет долгий путь к выздоровлению.

Former KISS Touring Keyboardist GARY CORBETT Is Battling Cancer



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