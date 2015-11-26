сегодня



У бывшего клавишника KISS рак



Бывший клавишник KISS Gary Corbett борется с очень агрессивной формой рака легких, метастазы которого распространились на его мозг и бедро. Сбор средств открыт по этому адресу.



Как известно многим поклонникам, у большинства музыкантов нет медицинской страховки, а если и есть, то не очень качественная. Из-за расходов на лечение Gary находится на грани потери своего дома, а медицинские счета накапливаются вместе со всеми остальными. Он завершил серию лучевой терапии, проходит агрессивную серию химио- и иммунотерапии и вскоре должен приступить к когнитивной и трудовой терапии. Gary и его жена Lenora в отчаянии. Они не могут позволить себе оплачивать его лечение, а прекращать его совсем не вариант. Вот здесь-то и нужна ваша помощь: эти деньги помогут оплатить его непомерные медицинские расходы, а также оплатить счета и ипотеку, пока он справится со своей болезнью и пройдет долгий путь к выздоровлению.







+0 -1



просмотров: 454

