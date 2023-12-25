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Kiss

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Аватары KISS выступят в 2027 году



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Группа KISS сообщила о том, что первого концерта аватаров придется ждать три года и он случится только в 2027 году.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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25 дек 2023
Lord Iscariah
Вы ебанулись? какие нахер аватары? Позеры!
Like!1
25 дек 2023
olly71
что то видать у них поломалось потому как слепить мультик на пару часов при нынешних технологиях можно за полгода - год . Три года делают такие маштабные игры как GTA 6 . А до 27 года интерес явно потухнет к этому да и вообще кто то из отцов может и вообще не дожить.
Like!2
25 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, я тоже думаю, что это слишком большая пауза, забудет уже народ об этом.
25 дек 2023
olly71
Вашингтон Ирвинг, сдаётся мне что от идеи аватар-концертов решили по какой то причине отказаться ( спонсоры отвалились или качество выходит херовое ) но что бы не позорится на весь мир типо обьявили а теперь включили заднюю то решили назвать столь далёкую дату в надежде что никто столько ждать не будет и всё само забудиться.

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