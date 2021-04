сегодня



Фильм-биография KISS выйдет на Netflix



По сообщению Deadline, Netflix близки к заключению контракта на байопик KISS "Shout It Out Loud". За съёмки будет отвечать Joachim Rønning, ранее работавший над "Kon-Tiki", "Maleficent: Mistress Of Evil" и "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales", а за сценарий — Ole Sanders. Работа идёт при активном взаимодействии с Gene'ом Simmons'ом и Paul'ом Stanley.







+1 -0



( 6 ) просмотров: 258