Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 74
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 39
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 38
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 36
*Новое видео PESTILENCE 36
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



28 апр 2021 : 		 Фильм-биография KISS выйдет на Netflix

27 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза KISS

27 апр 2021 : 		 Стань демоном KISS

7 апр 2021 : 		 Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»

1 апр 2021 : 		 Выходит джин KISS

27 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

25 мар 2021 : 		 Почему KISS именно KISS?

23 мар 2021 : 		 Видео с выступления KISS 1995 года

20 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS

18 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о "Revenge"

16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»

14 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о возобновлении концертов

12 мар 2021 : 		 LA POP ART запустили линейку одежды KISS

26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS

25 фев 2021 : 		 TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS

13 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»

10 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"

7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»

7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»

3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга

28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фильм-биография KISS выйдет на Netflix



*
zoom
*
* *
По сообщению Deadline, Netflix близки к заключению контракта на байопик KISS "Shout It Out Loud". За съёмки будет отвечать Joachim Rønning, ранее работавший над "Kon-Tiki", "Maleficent: Mistress Of Evil" и "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales", а за сценарий — Ole Sanders. Работа идёт при активном взаимодействии с Gene'ом Simmons'ом и Paul'ом Stanley.

Report: KISS Biopic



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

AlexTronenko


28 апр 2021, 10:13		одна из самых класный документалок про рок группы для меня это фильм про Lynyrd Skynyrd - if i leave here tomorrow. Вот там действителньо постарались. нашли всех бывших участников, класно все вняли.
А тут судя по тому что Эйс говорил что ему денег не заплатили за интервью для этого фильма, будет хрень какято.
PS. еще если кто любит документалки про рок группы, я бы посоветовал про Kansas и Eagles

Умник


28 апр 2021, 10:23		Алекс, тут речь идет о художественном фильме, если не ошибаюсь.
Вообще прикольная тенденция сейчас пошла с фильмами про рокеров. Удивительно, что металлика еще не говорила о планах. У них и история интересная и деньги есть на хорошее производство.

YNWA


28 апр 2021, 10:25		Про Kiss тоже есть классная документалка - "Exposed". Там, конечно, вообще всё несерьёзно, а сплошная комедия, но смотрится здорово)

AlexTronenko


28 апр 2021, 10:26		а если о художественном , то другое дело. Успех рапсодии покоя не дает )))

Санчез


28 апр 2021, 10:38		Умник, фильм про мотли крю это не художка?

НELLECTOR


28 апр 2021, 11:07		Фильм про Мотли Крю стоит посмотреть ради сцены, где Оззи пьёт мочу.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 258

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом