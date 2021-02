7 фев 2021



Колыбельные от KISS



Twinkle Twinkle Little Rock Star продолжают выпускать серию колыбельных — на этот раз переработке подверглись композиции KISS:



01. I Was Made For Lovin' You



02. Rock And Roll All Nite



03. Detroit Rock City



04. Heaven's On Fire



05. Forever



06. Lick It Up



07. Strutter



08. Beth



09. Crazy Crazy Nights



10. Love Gun



Полная версия "I Was Made For Lovin' You" доступна ниже.













+1 -0



просмотров: 185