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Kiss

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7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»

7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»

3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга

28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»

25 дек 2020 : 		 KISS выпускают кофе

23 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»

9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

25 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS обещает

24 ноя 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS

21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а
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|||| 7 фев 2021

Колыбельные от KISS



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Twinkle Twinkle Little Rock Star продолжают выпускать серию колыбельных — на этот раз переработке подверглись композиции KISS:

01. I Was Made For Lovin' You

02. Rock And Roll All Nite

03. Detroit Rock City

04. Heaven's On Fire

05. Forever

06. Lick It Up

07. Strutter

08. Beth

09. Crazy Crazy Nights

10. Love Gun

Полная версия "I Was Made For Lovin' You" доступна ниже.

Lullaby Versions Of KISS From TWINKLE TWINKLE LITTLE ROCK STAR Out Now





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