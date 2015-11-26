Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 486
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 46
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS

25 фев 2021 : 		 TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS

13 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»

10 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"

7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»

7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»

3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга

28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»

25 дек 2020 : 		 KISS выпускают кофе

23 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»

9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

25 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS обещает

24 ноя 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS

21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Серия бутлегов от KISS



*
zoom
*
* *
KISS запустили официальную серию «бутлегов» под названием "Off The Soundboard". Первым релизом станет тройной винил с записью с пульта выступления, которое состоялось тринадцатого марта 2001 года в Tokyo Dome, Токио, Япония.

Трек-лист:

Side One
"Detroit Rock City"
"Deuce"
"Shout It Out Loud"
"Talk To Me"

Side Two
"I Love It Loud"
"Firehouse"
"Do You Love Me"
"Calling Dr. Love"
"Heaven’s On Fire"

Side Three
"Let Me Go Rock & Roll"
"Shock Me" / Guitar Solo

Side Four                                     
"Psycho Circus"
"Lick It Up" / Bass Solo
"God Of Thunder" / Drum Solo

Side Five
"Cold Gin"
"100,000 Years"
"Love Gun"

Side Six
"I Still Love You"
"Black Diamond"
"I Was Made For Lovin’ You"
"Rock And Roll All Nite"

KISS Launch New



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

assassin


26 фев 2021, 19:41		Эти продадут даже использованные презервативы


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 476

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом