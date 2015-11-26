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Серия бутлегов от KISS



KISS запустили официальную серию «бутлегов» под названием "Off The Soundboard". Первым релизом станет тройной винил с записью с пульта выступления, которое состоялось тринадцатого марта 2001 года в Tokyo Dome, Токио, Япония.



Трек-лист:



Side One

"Detroit Rock City"

"Deuce"

"Shout It Out Loud"

"Talk To Me"



Side Two

"I Love It Loud"

"Firehouse"

"Do You Love Me"

"Calling Dr. Love"

"Heaven’s On Fire"



Side Three

"Let Me Go Rock & Roll"

"Shock Me" / Guitar Solo



Side Four

"Psycho Circus"

"Lick It Up" / Bass Solo

"God Of Thunder" / Drum Solo



Side Five

"Cold Gin"

"100,000 Years"

"Love Gun"



Side Six

"I Still Love You"

"Black Diamond"

"I Was Made For Lovin’ You"

"Rock And Roll All Nite"







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