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*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 53
*Новый сингл HAMMERFALL 37
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 31
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 29
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Kiss

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6 май 2019 : 		 80,000 поют песню KISS

21 апр 2019 : 		 Гитарист KISS рассказал о своём пути к славе

14 апр 2019 : 		 Видео с выступления KISS

9 апр 2019 : 		 DANKO JONES: «TOMMY THAYER и ERIC SINGER должны были придумать свой грим»

5 апр 2019 : 		 Видео с выступления KISS

3 апр 2019 : 		 Видео с выступления KISS

29 мар 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Да, я странный. Я эксцентричный. Я зациклен на самом себе»

25 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

24 мар 2019 : 		 GENE SIMMONS о прощальном туре KISS: «Мы бы хотели, чтобы Эйс и Питер присоединились к нам, и если они этого не сделают, то это будет не из-за нас»

24 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

13 мар 2019 : 		 Гитариста KISS не волнует критика со стороны фанатов ACE'а FREHLEY

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

7 мар 2019 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»

6 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

5 мар 2019 : 		 TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS

5 мар 2019 : 		 Вокалист KISS о своем вокале

28 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

26 фев 2019 : 		 Прощальное турне KISS "End Of The Road" может принести 200 миллионов долларов, заявил GENE SIMMONS

26 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

23 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

21 фев 2019 : 		 Папа сына пришел на концерт KISS

18 фев 2019 : 		 Выходят новые фигурки KISS

16 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH защищает KISS

16 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

12 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS
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|||| 6 май 2019

80,000 поют песню KISS



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KISS опубликовали ролик, в котором 80 000 собравшихся на концерте в Iztacalco, Mexico City исполняют композицию “Rock And Roll All Nite”.

KISS - 80,000 Fans Sing вЂњRock And Roll All NiteвЂќ in Mexico City







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