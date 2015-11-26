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Kiss

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30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

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11 апр 2020 : 		 KISS выпустили специальную футболку
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Детали новогоднего шоу KISS



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Прошло 300 дней с тех пор, как свет на сцене KISS померк. Возвращаясь к жизни и доказывая, что KISS никогда не делают ничего мелкого, культовый коллектив объявил о самом большом концертном событии года, в рамках которого попрощается с 2020 годом в стиле KISS в Atlantis, The Palm, в Дубае. В год, когда сцены по всему миру были пустыми, а поклонники жаждали настоящего живого музыкального опыта, Landmarks Live Presents собираются провести крупнейшее шоу KISS за всю их легендарную карьеру в прямом эфире из The Royal Beach в Atlantis Dubai, и попытаются поставить рекорд как самое грандиозное пиротехническое шоу в истории.

Снятое с помощью более чем 50 камер с обзором 360 градусов, шоу будет продюсироваться Landmarks Live Presents, которые будут снимать всё в формате 4K, а шоу будет доступно в любой точке земного шара на различных устройствах.

Впервые за 8 месяцев около 400 членов команды вернутся к работе, а для съёмок будут использованы экстраординарные протоколы COVID, включая ежедневное тестирование и биометрические напульсники для обеспечения высочайших стандартов безопасности для всего мероприятия. Артисты выступят перед аудиторией в Дубае, и это будет первое в своем роде гибридное мероприятие с билетами для зрителей и прямым эфиром.

Участники KISS:

«После девяти месяцев этой пандемической тьмы мир, возможно, наконец-то увидит свет. В канун Нового года KISS потрясут небеса, сотрясут землю и прожгут путь к 2020 году самым большим и насыщенным праздником в нашей истории. Он нужен нам всем. Мы все это заслужили. За 2021 год».

Даниэль Катулло III, создатель, режиссёр и исполнительный продюсер "Landmarks Live":

«Работать с KISS для меня большая честь и сбывшаяся мечта. Возможность запечатлеть их таким знаковым и уникальным способом, несомненно, станет изюминкой моей карьеры. Это шоу будет не похоже ни на одно другое шоу или прямой эфир 2020 года. С логистической точки зрения это было самое крупное мероприятие и производство, над которым я когда-либо работал, и во время пандемии реализовать его ещё сложнее. Наша команда состоит из более 400 человек со всего мира. Это было очень сложное шоу, но мы рады принести миру нечто подобное в то время, когда это необходимо больше всего. Это идеальный способ попрощаться с 2020-м или попрощаться в духе KISS.

Почти пять месяцев планирования, сотни рабочих бригад, координация с правительством Дубая, основная логистика и координация с группой, а также проведение рок-шоу во время глобальной пандемии — этот концерт точно попадёт в книгу рекордов!»

«Мы невероятно рады, что KISS и Landmarks Live выбрали Atlantis Dubai для этой первой в своём роде инициативы, — говорит Тимоти Келли, исполнительный вице-президент и управляющий директор Atlantis Dubai. — Atlantis имеет репутацию первопроходца в мире развлечений, и мы знаем, что это событие, за которым будут наблюдать миллионы людей по всему миру, подарит зажигательные, вечные воспоминания всем, кто присоединится к празднованию».

Варианты билетов:

* $39.99 - Live Stream and 24 hours of unlimited replays
* $49.99 - Live Stream and 72 hours of unlimited replays
* $249.99 - Gold VIP package - Live Stream, 30 days of unlimited replays, Limited Edition DVD w/ 16-page book, Limited edition T-shirt, limited edition poster
* $999.999 - Platinum VIP Package - Live Stream, 30 days of unlimited replays, Limited edition DVD w/ 16-page book, name in DVD credits and in book, Limited edition T-shirt, limited edition poster (autographed), limited edition Hoodie, metal engraved limited edition commemorative ticket, limited edition vinyl record of the show

Детали доступны по этому адресу, а трейлер — ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

BasterBaster


30 ноя 2020, 13:03		40-50$ за онлайн трансляцию. Мама дорогая, они совсем из ума выпали. Да годовая подписка на нетфликс дешевле


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