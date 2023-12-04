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*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 28
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Kiss

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4 дек 2023 : 		 Гитарист KISS о последнем концерте группы: «Это был потрясающий вечер»

4 дек 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о конце KISS

4 дек 2023 : 		 CHARLIE BENANTE о конце KISS

3 дек 2023 : 		 KISS становятся аватарами

3 дек 2023 : 		 KISS отыграли первый из двух финальных концертов

2 дек 2023 : 		 PETER CRISS о конце KISS

2 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY не верит в конец KISS

30 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Я желаю KISS всего наилучшего»

19 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать

17 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»

12 ноя 2023 : 		 Посмотри последний концерт KISS

7 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о концерте KISS

6 ноя 2023 : 		 KISS впервые выступили в Hollywood Bowl

27 окт 2023 : 		 Слетай с KISS!

23 окт 2023 : 		 KISSday в Кливленде

23 окт 2023 : 		 Выступят ли KISS в Сфере?

13 окт 2023 : 		 Вдова техника KISS подала на группу в суд

12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии

8 окт 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»

4 окт 2023 : 		 KISS выступили в рамках финала AFL

3 окт 2023 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»

6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KISS

1 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»

21 июн 2023 : 		 Видео с выступления KISS
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Лидер W.A.S.P. о конце KISS



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Blackie Lawless разместил фотографию старого состава KISS и опубликовал следующее сообщение:

«В марте следующего года исполнится 50 лет с тех пор, как я впервые увидел группу KISS. Никто ещё не знал, кто они такие, но их магнетизм был заразителен. Живое шоу было потрясным, а их энергия — ещё лучше, но гораздо большее впечатление на меня произвели они как люди. Их стоический детерминизм и непоколебимая вера в себя были очевидны с самого начала.

Когда я оказывался с ними в одной комнате, электрические импульсы можно было резать ножом. Я не знаю, понимали ли они, какое влияние оказывают на других. Не столько как отдельные личности, сколько как группа — в них было нерушимое товарищество, и хотя над ними постоянно смеялись другие профессионалы индустрии, они видели, какой эффект они производят на зрителей. Это и стало тем волшебным клеем, который сплотил их и позволил добиться непревзойдённого успеха, несмотря на непреодолимые препятствия.

Поздравляю нынешний состав, но особенно — оригинальную группу. С самого начала в этой группе был удивительный, пугающий, взрывной, безрассудный и настоящий неудержимый "Дух рок-н-ролла" в его чистом проявлении, который никогда больше не удастся повторить!"»






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4 дек 2023
gravitgroove
Надеюсь, никто более не решится использовать такой же мейкап, какой был у Питера Криса, это испанский стыд.
  Dislike!4
4 дек 2023
Darkside.ru MemberAlias
gravitgroove, отличный у него мейкап был, просто замечательный и один из лучших у них в группе
Like!4

просмотров: 951

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