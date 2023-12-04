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Лидер W.A.S.P. о конце KISS



Blackie Lawless разместил фотографию старого состава KISS и опубликовал следующее сообщение:



«В марте следующего года исполнится 50 лет с тех пор, как я впервые увидел группу KISS. Никто ещё не знал, кто они такие, но их магнетизм был заразителен. Живое шоу было потрясным, а их энергия — ещё лучше, но гораздо большее впечатление на меня произвели они как люди. Их стоический детерминизм и непоколебимая вера в себя были очевидны с самого начала.



Когда я оказывался с ними в одной комнате, электрические импульсы можно было резать ножом. Я не знаю, понимали ли они, какое влияние оказывают на других. Не столько как отдельные личности, сколько как группа — в них было нерушимое товарищество, и хотя над ними постоянно смеялись другие профессионалы индустрии, они видели, какой эффект они производят на зрителей. Это и стало тем волшебным клеем, который сплотил их и позволил добиться непревзойдённого успеха, несмотря на непреодолимые препятствия.



Поздравляю нынешний состав, но особенно — оригинальную группу. С самого начала в этой группе был удивительный, пугающий, взрывной, безрассудный и настоящий неудержимый "Дух рок-н-ролла" в его чистом проявлении, который никогда больше не удастся повторить!"»











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