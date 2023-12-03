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*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
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Kiss

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3 дек 2023 : 		 KISS становятся аватарами

3 дек 2023 : 		 KISS отыграли первый из двух финальных концертов

2 дек 2023 : 		 PETER CRISS о конце KISS

2 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY не верит в конец KISS

30 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Я желаю KISS всего наилучшего»

19 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать

17 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»

12 ноя 2023 : 		 Посмотри последний концерт KISS

7 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о концерте KISS

6 ноя 2023 : 		 KISS впервые выступили в Hollywood Bowl

27 окт 2023 : 		 Слетай с KISS!

23 окт 2023 : 		 KISSday в Кливленде

23 окт 2023 : 		 Выступят ли KISS в Сфере?

13 окт 2023 : 		 Вдова техника KISS подала на группу в суд

12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии

8 окт 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»

4 окт 2023 : 		 KISS выступили в рамках финала AFL

3 окт 2023 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»

6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KISS

1 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»

21 июн 2023 : 		 Видео с выступления KISS

19 июн 2023 : 		 Мультикамерная съемка KISS

18 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно

17 июн 2023 : 		 Басист KISS — о влиянии на общество
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|||| сегодня

KISS отыграли первый из двух финальных концертов



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Первого декабря KISS в Madison Square Garden отыграли первый из двух финальных шоу:

01. Detroit Rock City
02. Shout It Out Loud
03. Deuce
04. War Machine
05. Heaven's On Fire
06. I Love It Loud
07. Say Yeah
08. Cold Gin
09. Guitar Solo
10. Lick It Up
11. Calling Dr. Love
12. Makin' Love
13. Psycho Circus
14. Drum Solo
15. 100,000 Years
16. Bass Solo
17. God Of Thunder
18. Love Gun
19. I Was Made For Lovin' You
20. Black Diamond

Encore:

21. Beth
22. Do You Love Me
23. Rock And Roll All Nite




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3 дек 2023
olly71
Да всё они отыграли уже . У Сингера в профиле уже КИСС числится как бывшая группа.
3 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, сейчас отыграют, потом воссоединятся с Фрейли и Криссом, чтобы сыграть САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 100% ПАЦАНЫ концерт
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3 дек 2023
olly71
Последнее шоу от 2 декабря целиком https://www.youtube.com/watch?v=oAf8a344zW8 Концовка просто грандиознейшая . Так красиво уйти не удавалось ещё никому .
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3 дек 2023
WahrandPhain
olly71, так они и не уходят никуда, лол

просмотров: 553

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