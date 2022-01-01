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Kiss

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1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

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KISS отыграли первое шоу в 2022



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KISS 19 апреля на Movistar Arena, Santiago, Chile, отыграли первое выступление в 2022 году:

01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. War Machine

05. Heaven's On Fire

06. I Love It Loud

07. Say Yeah

08. Cold Gin

09. Guitar Solo

10. Lick It Up

11. Calling Dr. Love

12. Tears Are Falling

13. Psycho Circus (partial)

14. Drum Solo

15. 100,000 Years (partial, outro only)

16. Bass Solo

17. God Of Thunder

18. Love Gun

19. I Was Made For Lovin' You

20. Black Diamond

Encore:

21. Beth

22. Do You Love Me

23. Rock And Roll All Nite

Watch: KISS Plays First Concert Of 2022 In Santiago


























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