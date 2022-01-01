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KISS отыграли первое шоу в 2022



KISS 19 апреля на Movistar Arena, Santiago, Chile, отыграли первое выступление в 2022 году:



01. Detroit Rock City



02. Shout It Out Loud



03. Deuce



04. War Machine



05. Heaven's On Fire



06. I Love It Loud



07. Say Yeah



08. Cold Gin



09. Guitar Solo



10. Lick It Up



11. Calling Dr. Love



12. Tears Are Falling



13. Psycho Circus (partial)



14. Drum Solo



15. 100,000 Years (partial, outro only)



16. Bass Solo



17. God Of Thunder



18. Love Gun



19. I Was Made For Lovin' You



20. Black Diamond



Encore:



21. Beth



22. Do You Love Me



23. Rock And Roll All Nite























































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