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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 15
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Kiss

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1 май 2023 : 		 Видео полного выступления KISS

30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе

8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

3 мар 2023 : 		 Конец KISS наступит зимой

6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»

1 фев 2023 : 		 Менеджер KISS: «Конец в этом году»

28 янв 2023 : 		 KISS выпускают запись MARK ST. JOHN

23 янв 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»

21 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»

19 янв 2023 : 		 Вокалист KISS: «Конец неизбежен»

22 дек 2022 : 		 Концертное видео KISS 1973 года

19 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы

16 ноя 2022 : 		 Gene знает, как закончат KISS

1 ноя 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

26 окт 2022 : 		 Видео с круиза KISS

25 окт 2022 : 		 Приватное шоу KISS

19 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK заявил, что KISS сделали правильный выбор, наняв TOMMY THAYER'a

11 окт 2022 : 		 Концертное видео KISS
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Видео полного выступления KISS



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Видео полного выступления KISS, которое состоялось в рамках фестиваля Monsters Of Rock 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Detroit Rock City"
"Shout It Out Loud"
"Deuce"
"War Machine"
"Heaven's on Fire"
"I Love It Loud"
"Say Yeah"
"Cold Gin"
- guitar solo -
"Lick It Up"
"Makin' Love"
"Calling Dr. Love"
"Psycho Circus"
- drum solo -
"100,000 Years" (partial)
- bass solo -
"God of Thunder"
"Love Gun" (Paul on Stage B)
"I Was Made for Lovin' You" (Paul on Stage B)
"Black Diamond"
"Beth"
"Do You Love Me"
"Rock and Roll All Nite"

KISS - Fan-Filmed Video Of Entire Monsters Of Rock 2023 Show In SГЈo Paulo, Brazil Streaming




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