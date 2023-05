сегодня



Видео полного выступления KISS



Видео полного выступления KISS, которое состоялось в рамках фестиваля Monsters Of Rock 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Detroit Rock City"

"Shout It Out Loud"

"Deuce"

"War Machine"

"Heaven's on Fire"

"I Love It Loud"

"Say Yeah"

"Cold Gin"

- guitar solo -

"Lick It Up"

"Makin' Love"

"Calling Dr. Love"

"Psycho Circus"

- drum solo -

"100,000 Years" (partial)

- bass solo -

"God of Thunder"

"Love Gun" (Paul on Stage B)

"I Was Made for Lovin' You" (Paul on Stage B)

"Black Diamond"

"Beth"

"Do You Love Me"

"Rock and Roll All Nite"







просмотров: 237