LA POP ART запустили линейку одежды KISS.



«"You wanted the best; you got the best!" Мы очень рады и польщены, что сотрудничаем с одной из самых знаковых рок-групп всех времён, и что наиболее важно мы— можем предложить армии KISS нечто уникальное!» — заявляет основатель LA Pop Art Joseph Leibovic.















